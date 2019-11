Juventus, Chiellini: "Rientro tra febbraio e marzo"

SERIE A

Giorgio Chiellini sta recuperando bene dal l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dello scorso 30 agosto ma dovrà guardare la Juventus da bordocampo ancora per qualche mese: "Ci vuole molta pazienza. Penso che tra febbraio e marzo potrà tornare in campo, purtroppo manca ancora tanto. Spero in primavera di essere di nuovo a disposizione per aiutare i miei compagni".

Il capitano bianconero, in collegamento telefonico durante la consegna del 'Premio Maestrelli' di Montecatini, ha parlato anche dell'inizio stagione della Juve: "I risultati sono dalla nostra parte, servirà pazienza per vedere le idee del mister applicate in campo. L'importante, nel frattempo, era fare punti e i miei compagni stanno seguendo questa strada, La Champions League? Le speranze le abbiamo, speriamo di arrivare in primavera nelle migliori condizioni possibili".