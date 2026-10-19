Juventus da rifondare: una squadra allo sbando senza stelle e senza gioco

La Lazio era stata fatale, l'anno scorso, a Igor Tudor più o meno di questi tempi: 8^ giornata, 26 ottobre 2025, 1-0 all'Olimpico con gol di Basic. Il tecnico croato - confermato a fine della stagione precedente più per mancanza di alternative credibili che per convinzione - aveva messo insieme 12 punti compreso il rocambolesco 4-3 sull'Inter. Quindi, nelle prime 7 giornate, uno in più di quelli raccolti in questo torneo. Dopo il clamoroso 0-3 anche Luciano Spalletti è in discussione. Magari può salvarlo l'immediatezza di un euro-appuntamento che incombe (in Europa League, con la Juve a punteggio pieno, giovedì allo Stadium arriverà il Rennes). Di sicuro la sua Juventus è una squadra allo sbando. Senza gioco, senza idee ma soprattutto senza campioni. Non c'è un-giocatore-uno, ad esempio, che si possa immaginare titolare nell'Inter. La storica rivale che se la passa malissimo in Champions ma che in campionato resta dominante come in questi ultimi anni di vacche magre juventine. Colpe? Dei giocatori, certo. Di Spalletti, ovvio. Ma anche di chi ha costruito una squadra piena di fantasisti (o presunti tali) laterali come Conceicao, Alajbegovic, Zhegrova, Nico Gonzalez, senza un grande centravanti (rinnovare Vlahovic era un'idea così strampalata?) e senza lo straccio di un regista.