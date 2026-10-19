L'ANALISI

Juventus da rifondare: una squadra allo sbando senza stelle e senza gioco

L'ottavo posto in campionato, la zona scudetto a -8 punti. E, soprattutto, Frosinone e Cagliari (con una partita in meno...) a +2 sulla squadra di Spalletti

di Matteo Dotto
19 Ott 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Lazio era stata fatale, l'anno scorso, a Igor Tudor più o meno di questi tempi: 8^ giornata, 26 ottobre 2025, 1-0 all'Olimpico con gol di Basic. Il tecnico croato - confermato a fine della stagione precedente più per mancanza di alternative credibili che per convinzione - aveva messo insieme 12 punti compreso il rocambolesco 4-3 sull'Inter. Quindi, nelle prime 7 giornate, uno in più di quelli raccolti in questo torneo. Dopo il clamoroso 0-3 anche Luciano Spalletti è in discussione. Magari può salvarlo l'immediatezza di un euro-appuntamento che incombe (in Europa League, con la Juve a punteggio pieno, giovedì allo Stadium arriverà il Rennes). Di sicuro la sua Juventus è una squadra allo sbando. Senza gioco, senza idee ma soprattutto senza campioni. Non c'è un-giocatore-uno, ad esempio, che si possa immaginare titolare nell'Inter. La storica rivale che se la passa malissimo in Champions ma che in campionato resta dominante come in questi ultimi anni di vacche magre juventine. Colpe? Dei giocatori, certo. Di Spalletti, ovvio. Ma anche di chi ha costruito una squadra piena di fantasisti (o presunti tali) laterali come Conceicao, Alajbegovic, Zhegrova, Nico Gonzalez, senza un grande centravanti (rinnovare Vlahovic era un'idea così strampalata?) e senza lo straccio di un regista. 

Il pesante ko inflitto dalla Lazio di Gattuso mette a nudo una volta di più i limiti tecnici della Vecchia Signora. Non si salva nessuno dei giocatori scesi in campo allo Stadium. E non può essere l'assenza del numero 10 Yildiz (presente peraltro nelle scorse deludenti stagioni) una valida attenuante. Detto del paragone Spalletti-Tudor (visto che il tecnico toscano aveva preso lo scorso anno il posto del croato), anche il tanto criticato Thiago Motta a questo punto del campionato aveva fatto meglio: 13 punti, due in più. La sua avventura torinese era durata fino alla 29^ giornata: esonerato con una squadra - allora - a un solo punto dalla zona Champions. Oggi la realtà del campionato indica la Juve già a -8 dalla coppia scudetto Inter-Lazio; a -4 dal quarto posto del Milan. E soprattutto due punti sotto il Frosinone e il Cagliari (che, fra l'altro, ha una partita in meno).

Dopo il Rennes per la squadra di Spalletti (di Spalletti?) ci sono due trasferte che - quando la "carta" aveva ancora un peso - sarebbero accessibili: a Lecce e a Marassi con il Genoa. Giusto per chiudere un ottobre che rischia di mettere già una pietra sopra le ambizioni di rinascita bianconera.

Le foto di Juventus-Lazio

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

luciano spalletti
juventus

Ultimi video

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

02:41
Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

02:46
Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

01:52
Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

01:40
Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

03:08
Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

04:07
Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

02:01
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

01:57
Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

01:18
Gaetano: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Arbitro? Peccato…"

Gaetano: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Arbitro? Peccato…"

02:14
DICH GILARDINO PRE PAR-TO 18/10 DICH

Gilardino: "Settimana positiva, dovremo essere bravi a sacrificarci"

05:39
ERROR DICH BOVE EDL

Bove: "Ho fatto pace con il mio cuore, è stato un percorso interiore molto lungo"

02:17
DICH JURIC PER MON-CA 18/10 DICH

Monza, Juric: "Ho grande fiducia in questi giovani"

01:56
DICH WIAFE POST ROMA DICH

Genoa, Wiafe: "Questa gara ci aiuterà a crescere"

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

Spalletti: "Serve più carattere, Conceicao deve metterlo in campo e non dopo"

Rientra il caso Spalletti-Conceicao: il portoghese si è spiegato con allenatore e dirigenza

Juve, è un naufragio collettivo: Celik dannoso, Nico nullo

Conceiçao prova a chiudere subito il caso ma Spalletti lo avvisa. E con la Lazio possibile panchina

Crollo Juve, la Lazio passeggia allo Stadium ed è prima insieme all'Inter. Bianconeri fischiati

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:16
L'ex Ravanelli: "Juve irriconoscibile, in tanti non valgono la maglia ma Spalletti..."
10:56
Champions: arbitri tedeschi per Inter e Como, Massa dirige Bayern-Arsenal
10:41
Lazio, post social con frecciata da parte di Frattesi
10:00
Juventus, lo Stadium non è più una certezza: il dato sulle sconfitte
10:00
Torna il C Gold award, dal 26 ottobre al via sondaggio nazionale