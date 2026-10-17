Juve, chiarimento Spalletti-Conceicao: il portoghese si è spiegato col tecnico e con Carnevali

Anche Sergio Conceicao, padre di Francisco ed ex calciatore di Lazio, Parma e Inter oltre che ex allenatore del Milan, è intervenuto sulla questione: "Partiamo da un principio chiaro: l'allenatore ha sempre ragione. Se Spalletti ha pensato che fosse meglio fare quella sostituzione, avrà avuto i suoi motivi. Però va capita anche la frustrazione di un calciatore che voleva dare di più. Questo è il mio pensiero da allenatore, nella mia squadra voglio sempre un giocatore che ha personalità e si arrabbia per una sostituzione piuttosto di uno a cui non importa nulla. Sono episodi che si vedono spesso nel calcio, magari non bellissimi, ma non vanno nemmeno ingigantiti", ha detto a La Gazzetta dello Sport.