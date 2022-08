Francia, Deschamps: "In contatto con Pogba, in Qatar ci sarà"

L'INTERVISTA

Il ct sul centrocampista della Juve a pochi mesi dall'appuntamento mondiale: "La sua partecipazione non è in discussione"

"La partecipazione di Pogba ai Mondiali ad oggi non è in discussione". Dopo la decisione del centrocampoista della Juventus di non operarsi al ginocchio ed optare per la soluzione conservativa, dalla Francia il ct della nazionale, Didier Deschamps, prova a rassicurare tutti sulle condizioni dell'ex United a pochi mesi dall'appuntamento in Qatar: "Ovviamente sono in contatto con Paul - ha dichiarato a Le Parisien, ma poi ha aggiunto - È importante che ci sia, ma non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani".

Il rischio che il centrocampista francese non sia pronto e al meglio per la rassegna iridata infatti è concreto e solo il tempo potrà dire se la sua scelta di evitare l'immediato intervento che i medici consigliavano sia stata quella giusta. L'obiettivo del francese è quello di giocare il Mondiale e Deschamps assicura che ce la farà, ma questa scelta potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla stagione juventina del giocatore, che rischia di saltare molte altre partite oltre a quelle di questo inizio stagione (rientro in campo previsto per Juventus-Salernitana o Monza-Juventus, tra l'11 e la metà di settembre).

