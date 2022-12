L'Argentina fa sognare il Bangladesh: tutti in piazza alle 5 del mattino

L'Argentina di Lionel Messi ai Mondiali ha tenuto sveglio migliaia di tifosi in Bangladesh. La sfida decisiva contro la Polonia, vinta poi 2-0, ha riversato migliaia di tifosi bengalesi in piazza a Dacca dove per l'occasione è stato allestito un maxischermo. Una folla interminabile e un fatto reso ancora più incredibile dal fatto che il fischio di inizio fosse fissato per le 5 del mattino. Nessun problema, tanto è l'amore per l'Argentina del popolo del Bangladesh che dal 1986 ha adottato la nazione sudamericana contro un nemico comune, l'Inghilterra.