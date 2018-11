JUVENTUS, OPERAZIONE RIUSCITA PER EMRE CAN

29/10/2018

Il centrocampista della Juventus Emre Can è stato operato con successo questa mattina, a Francoforte, per un nodulo tiroideo. Lo riferisce la società bianconera in una nota. In seguito alle prime indagini effettuate presso il J Medical, dalle quali era emersa la presenza di un nodulo tiroideo - si legge - Can si è sottoposto nei giorni scorsi ad ulteriori accertamenti specialistici in Germania, che hanno integralmente confermato quanto emerso inizialmente. Si è pertanto giunti alla conclusione congiunta di procedere attraverso la soluzione chirurgica del problema. L'intervento è stato eseguito in data odierna a Francoforte dal Prof. Vorlaender, alla presenza del Dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell'attività agonistica.