Juventus, Neto non ci sarà contro il Cagliari: la situazione

La Juventus dovrà fare a meno di Norberto Neto per la sfida di campionato in programma domani contro il Cagliari. L'assenza dell'estremo difensore brasiliano non è legata a problemi fisici o scelte tattiche, bensì a una squalifica pendente rimediata durante la sua ultima avventura in Brasile con la maglia del Botafogo.
Il portiere classe 1989 sconta infatti i strascichi del turbolento finale di stagione vissuto a Rio de Janeiro: il 30 maggio 2026, nel corso della sfida contro il Bahia, Neto era stato espulso per proteste veementi nei confronti del direttore di gara.
La sanzione disciplinare comminata in quell'occasione si è trasferita a livello internazionale, impedendo al calciatore di figurare nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per la ripresa della Serie A e rinviando così la sua prima chiamata ufficiale in maglia bianconera.