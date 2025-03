"È chiaro, ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Il mister va ringraziato perché ha dato il massimo, ora è un nuovo capitolo con un nuovo mister, noi dobbiamo dare il massimo per questa maglia, giocare con questo atteggiamento in questo stadio. Dobbiamo pensare alle prossime partite per raggiungere il nostro obiettivo". Così a Dazn Manuel Locatelli, capitano della Juventus, dopo la vittoria casalinga contro il Genoa.