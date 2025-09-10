Logo SportMediaset
Calcio

Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"

10 Set 2025 - 12:44

"Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi...Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top". Così l'attaccante bianconero Jonathan David in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Se giocherò contro l'Inter - racconta lo juventino dal ritiro del Canada in Galles proiettandosi sul derby d'Italia - proverò a segnare, farò del mio meglio. Che gol sogno? In acrobazia o a un metro dalla linea di porta, qualsiasi tipo di rete mi renderebbe felice a patto che aiuti la squadra a vincere". 

14:13
Bologna, stop per Pobega e Sulemana
13:40
Roma: si ferma Wesley, condizioni da valutare
13:34
Torino, Cairo: "Obiettivo? Cominciamo a fare bene, poi vediamo"
13:23
Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere nell'affrontare le difficoltà"
12:44
Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"