Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"

"Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi...Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top". Così l'attaccante bianconero Jonathan David in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Se giocherò contro l'Inter - racconta lo juventino dal ritiro del Canada in Galles proiettandosi sul derby d'Italia - proverò a segnare, farò del mio meglio. Che gol sogno? In acrobazia o a un metro dalla linea di porta, qualsiasi tipo di rete mi renderebbe felice a patto che aiuti la squadra a vincere".