Il match winner di Juventus-Inter, Francisco Conceiçao ha commentato l'1-0: "Una vittoria importante, ma in questo club bisogna vincere tutte le partite. Il gol è stato bello perché ha portato i tre punti, ma si vede che siamo un gruppo unito. Dobbiamo lavorare sempre così, ma ora dobbiamo subito pensare alla sfida in Champions League che è fondamentale per noi. Sappiamo l'importanza di vincere queste partite per i tifosi".