Juve, senti Ravanelli: "Zhegrova è un fenomeno, spacca le partite"

"Zhegrova l'ho sentito ieri e gli ho detto che è un fenomeno e che quello che fa negli allenamenti e con il Kosovo, lo deve fare nella Juve in partita. Se trova continuità è il giocatore più forte, spacca le partite. Per me ha un potenziale di 10 gol, ma soprattutto nell'ultimo passaggio. Quando arriva negli ultimi 20 metri diventa devastante e vede la giocata. Lui è stato giudicato quando non stava bene. Oggi sta bene e fa la differenza e mi auguro che possa farla a Cagliari". Così Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus fra il 1992 e il 1996, intervistato da Tuttosport.