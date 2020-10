Juve-Napoli: gli azzurri non partono. Faranno ricorso dopo lo 0-3 a tavolino

LA BUFERA

TEMPO REALE

Il Napoli non partirà per Torino. Il club ha deciso di rispettare la decisione dell'Azienda sanitaria locale. Se la Lega ritiene che si possa giocare, farà ricorso contro lo 0-3 a tavolino. Juventus-Napoli, ormai, sta diventando un affare di Stato. Con il rischio di creare un precedente che può complicare il regolare svolgimento di questo campionato. La Asl campana ribadisce che gli azzurri sono in quarantena: "Tutelare la salute dei napoletani spetta a noi, non dobbiamo chiedere permessi". La Lega calcio, invece, ritiene valido il proprio protocollo recentemente approvato: il soggetto positivo va in quarantena ed è seguito dalla Asl competente, gli altri si isolano nel centro sportivo della squadra ed effettuano un tampone a ridosso della partita con un risultato che deve essere reso noto entro quattro ore prima dell’inizio. I giocatori negativi escono e vanno a giocare, poi tornano in isolamento e possono uscire per 14 giorni solo per allenarsi e andare a giocare le partite.

Per la Lega calcio, quindi, si può giocare, ritenendo valido, per le squadre professionistiche, il proprio protocollo. Le decisioni delle singole Aziende sanitarie locali o delle Regioni, però, hanno la meglio sulle norme sportive, anche se c'è il precedente della Salernitana che, con un positivo all'interno della squadra, ha viaggiato per Verona e giocato la partita contro il Chievo. La Juve ha fatto sapere che si presenterà regolarmente in campo alle 20,45 con la ovvia conseguenza del 3-0 a tavolino.

10:20 IL NAPOLI DECISO A NON PARTIRE: RICORSO DOO LO 0-3 A TAVOLINO

09:00 NAPOLI, I GIOCATORI RESTANO IN ISOLAMENTO NELLE PROPRIE CASE

I giocatori del Napoli sono nelle loro case in quarantena come previsto dall'Asl Napoli 1 dopo la decisione di non partire per Torino. Per domani e dopo il club azzurro ha fissato nuovi tamponi. A Torino, invece, la Juve è in ritiro.