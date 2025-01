Juve, Koopmeiners: "Non è possibile prendere ancora un gol così"

"Non siamo contenti, abbiamo controllato la partita e fatto un gran gol, poi anche un secondo ma era fuorigioco. Non è possibile aver preso ancora un gol un minuto prima dell'intervallo. Devo assumermi anche io la responsabilità, in questo momento devo fare meglio. Abbiamo avuto qualche occasione ma non è bastato". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ai microfoni di Dazn dopo il pareggio nel derby contro il Torino. "Non ci sono scuse, dobbiamo fare meglio, questo è sicuro", ha aggiunto.