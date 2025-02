"È un sogno per me. Sono molto felice di essere qui e di quest'inizio, sono molto felice di essere alla Juve". Così Kolo Muani, 5 gol in tre partite con la Juve, dopo la doppietta al Como: "Per me è veramente importante giocare sempre per vincere. Siamo molto felici di esserci riusciti stasera contro il Como, adesso testa alla prossima".