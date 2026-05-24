Juve, Comolli: "Io primo responsabile, piano non cambia con o senza Champions"

24 Mag 2026 - 20:43
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"La responsabilità è di tutti, della società, lo sappiamo. Il primo responsabile sono io sicuro, poi è molto importante capire quello che non ha funzionato e lo sappiamo. E' molto chiaro per Luciano (Spalletti, ndr), per me e per la proprietà. L'unica cosa attualmente è costruire una squadra forte con il mister, con una idea molto chiara di quello che dobbiamo fare". Così l'amministratore delegato della Juventus Damien Comolli nel prepartita di Torino-Juve. "Non c'è un piano a o un piano b, c'è un piano unico, di fare una squadra che possa vincere nel futuro prossimo - ha aggiunto a Sky - Che siamo in Champions o meno non cambia niente".

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