Italia U16, doppia amichevole contro l'Ucraina

Continua il cammino della Nazionale Under 16, che dopo aver affrontato l'Under 17 del Galles a ottobre a Ferentino - un pareggio per 1-1 e una vittoria per 3-2 - tornerà in campo per un doppio test match contro i pari età dell'Ucraina martedì 4 novembre (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 6 novembre (ore 11), entrambe le gare in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno lunedì 3 novembre al CTF: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza); Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Owen Jordan Deffo Tchinda (Bologna), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Tommaso Mantovani (Empoli), Alberto Samà (Juventus); Jody Ardeni (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Abdou Samath Seye (Milan); Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Matteo Rolando (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).