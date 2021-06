Italia, Mancini: "Con il Galles farò dei cambi, Verratti può giocare"

VERSO ITALIA-GALLES

Il ct azzurro: "Veniamo da due partite dispendiose e farà caldo: alcuni sono più stanchi di altri"

E' il momento di far rifiatare qualcuno, non quello di fare calcoli: il Mancini-pensiero, alla vigilia della sfida dell'Italia col Galles, non ammette deroghe alla filosofia del bel gioco nè apre al dubbio sulla possibilità di gestire il risultato. In vista del terzo match di Euro2020 il ct è chiaro: "Giocheremo come sempre, in modo offensivo. Alcuni giocatori sono stanchi, farò dei cambi. Verratti può giocare".

Nessun calcolo ma necessità-opportunità di far girare gli uomini in campo: "Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora più caldo.S arà la terza gara in 10 giorni - ha proseguito Mancini a Sky - e le prime due sono state dispendiose. Alcuni giocatori ovviamente sono più stanchi di altri e questo è forse l'unico momento per fare dei cambi". Tra le novità potrebbe esserci l'utilizzo di Verratti: "Non ha ovviamente la condizione fisica al 100% come possono avere altri, ma allo stesso tempo ha le qualità tecniche che possono sopperire a questa mancanza. Sì, può giocare, se dall'inizio a o gara in corso però lo vedremo". All'orizzonte anche possibili avvicendamenti in attacco: "Chiesa può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, anche punta esterna. Anche se il suo ruolo è esterno destro o sinistro, e lo fa benissimo".