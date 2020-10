Italia, in attacco manca qualcosa. Azzurri ancora in cerca di continuità sotto porta

L'ANALISI

"Dobbiamo imparare a essere più cinici, ma non esiste un problema gol". È un Roberto Mancini serafico quello che si presenta in sala stampa al termine di Italia-Olanda. Il Ct azzurro resta convinto delle qualità offensive del suo collettivo, a cui sarebbe mancata solo un po' di lucidità sotto porta, specie nelle occasioni sprecate da D'Ambrosio e Immobile nel secondo tempo. Certo, istruire un processo agli azzurri in questa fase è quantomeno prematuro, ma è indubbio che una sola rete nelle ultime due uscite di Nations League rappresenti un bottino troppo magro per una squadra che, se da una parte pare aver trovato un buon equilibrio tattico, dall'altra ha l'obbligo di risolvere una moria realizzativa che alla lunga potrebbe precluderne il cammino.

Sul banco degli imputati è finito ancora lui, Ciro Immobile. Scarpa d'oro nella scorsa stagione, una macchina da gol con la Lazio, ma che con la Nazionale pare vivere un rapporto di amore e odio. Impossibile imputare al bomber di Torre Annunziata una mancanza d'impegno, dimostrato nella corsa e nella generosità nell'andare a prendersi il pallone anche lontano dalla porta. Nella vita di un attaccante, però, il gol rappresenta il pane quotidiano, l'elemento essenziale che ne condiziona l'umore e lo spirito, oltre che i risultati della squadra.

Il dualismo e lo spauracchio di una staffetta con Andrea Belotti di "valcareggiana" memoria non sembrano aiutare la causa. Dal canto suo, Immobile non perde un grammo della propria determinazione, palesata anche sui social con una citazione del maratoneta Dean Karnazes postata sulle stories del proprio profilo Instagram: "Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai".

Nel secondo tempo Mancini ha inserito anche Moise Kean passando a un modulo 3-5-2, a dimostrazione delle variabili tattiche a disposizione del commissario tecnico. La rete del 2-1 non è comunque arrivata e ad approfittarne è stata la Polonia, che battendo la Bosnia si è portata in vetta al girone A. La stessa Polonia che gli azzurri riaffronteranno il 15 novembre, con l'obiettivo di portare a casa i tre punti e ritrovare quella continuità in attacco che rappresenterebbe la perfetta quadratura del cerchio tattico disegnato dal ct jesino.