Ha segnato un gol, ne ha firmato un altro che in realtà è un'autorete del portiere, ne ha mancato uno clamorosamente, se ne è visto annullare uno regolare: Andrea Belotti sorride dopo Armenia-Italia, anche perché l'Uefa, al momento, gli assegna anche la rete del 3-1 nonostante la deviazione decisiva di Airapetyan. "Per me la Nazionale è qualcosa di importante, per questo ci tengo ai gol. E non voglio fermarmi qui", dice il centravanti azzurro che è tornato a indossare il 9 anche in azzurro ("è il mio numero e sono contento di indossarlo anche qui"). "L'inizio di partita è stato difficile per le condizioni del campo - dice a RaiSport - e perché loro sono a metà campionato, più avanti di noi fisicamente. Io rispetto ai miei compagni sono un po' più avanti per l'Europa Leeague. Io in vantaggio su Immobile per il posto da titolare? No, dico solo che ogni volta che vengo chiamato in causa, mi faccio trovare pronto".