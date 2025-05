Internazionali: gioca Cobolli, c'è l'amico Bove al Foro Italico

Edoardo Bove é al Foro Italico per assistere al match dell'amico ed ex compagno di squadra nelle giovanili della Roma, Flavio Cobolli. I due si stanno intrattenendo nella player lounge in attesa del match di primo turno del tennista romano contro il connazionale Nardi. Si giocherà sulla Grand Stand Arena dove adesso è in corso la gara tra Navone e Cinà. Con Bove anche Tommaso Baldanzi, trequartista giallorosso. Il calciatore della Fiorentina, in prestito dalla Roma, é attualmente ai box dopo il malore avuto nella gara contro l'Inter.