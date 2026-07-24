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Inter: vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny, sabato primo allenamento ad Appiano

I tre nerazzurri riabbracceranno i compagni al rientro dal ritiro in Germania. Tournée a rischio per Massolin e Asllani.

24 Lug 2026 - 20:31
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In casa Inter vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny, reduci dal Mondiale. Per i tre nerazzurri la nuova stagione comincerà sabato, quando torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile mentre il resto della squadra è nel ritiro tedesco di Donaueschingen, dove è arrivato anche il presidente Beppe Marotta. I due centrocampisti e l'attaccante riabbracceranno i compagni al rientro dalla Germania, poi tutti in Asia il 29 luglio: il 1° agosto alle 13.30 ore italiane sfida al Manchester City a Hong Kong. Tournée a rischio per Massolin e Asllani, entrambi alle prese con risentimenti muscolari, rilevati nel corso di controlli effettuati in mattinata dallo staff medico nerazzurro. I due calciatori saranno rivalutati nei prossimi giorni, poi il tecnico Chivu deciderà se portarli a Hong Kong e a Perth, dove affronterà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13.00 ora italiana e poi la Juve sabato 8 agosto sempre alle 13,00 ora italiana, oppure lasciarli ad Appiano Gentile per proseguire nelle terapie di recupero.

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