Inter, stasera un solo risultato a disposizione: il punto su un calendario che non strizza l'occhio ai nerazzurri

"Dobbiamo tornare alla realtà, dalle finali che abbiamo fatto è passato tempo. Alcune partite che recentemente abbiamo fatto devono riportarci coi piedi per terra". Una "ramanzina" come quella di Alessandro Bastoni era doverosa. Per tutto l'ambiente nerazzurro. Scossa dialettica data in conferenza da uno dei capitani senza fascia del gruppo che in Italia può permettersi qualche svarione. Ma in Europa è tutto diverso. Real Madrid e Club Brugge hanno banchettato sulle disattenzioni di una squadra insufficientemente cinica, sfilacciata e talvolta supponente.