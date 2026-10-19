VERSO INTER-SHAKHTAR

Inter: Provedel e Bonny verso una maglia da titolari contro lo Shakhtar

Cambio tra i pali, con l'esordio dell'ex Lazio. L'ex Parma candidato ad affiancare Thuram

19 Ott 2026 - 10:39
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Per un'Inter che vola in campionato, c'è un'Inter che in Europa è ferma a quota 0 punti dopo due giornate. Urge cambio di rotta immediato e l'occasione per i nerazzurri è alle porte: mercoledì sera a San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk del turco Arda Turan, reduce dal pareggio in casa del Psv all'esordio in Champions League e dalla vittoria per 3-1 sull'Aek Atene a Stamford Bridge di cinque giorni fa. E Chivu ha intenzione di cambiare qualcosa nella formazione iniziale, già a partire dal portiere: sembra arrivata l'ora dell'esordio di Provedel, che in campionato non gioca dal 4 marzo scorso dopo l'infortunio alla spalla rimediato con la Lazio. Turno di riposo (che, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe essere esteso anche alla gara casalinga di domenica 25 alle 12.30 contro la Fiorentina) per il Pepo Martinez, protagonista in negativo contro Real e Bruges.

In attacco, con capitan Lautaro Martinez ai box, sono in notevole risalita le quotazioni di Bonny (tre gol nelle ultime 5 partite) al fianco di Marcus Thuram rispetto a Pio Esposito. L'ex Parma non è mai partito dall'inizio in questa stagione ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto: da subentrato ha segnato contro il Bologna e prima contro Udinese e Bruges. Sicuro il ritorno in cabina di regia di Calhanoglu, che a Bologna ha giocato gli ultimi dieci minuti, con Barella e uno tra l'ex Mkhitaryan e Sucic a completare la mediana. Candidato a giocare nell'undici titolare c'è Carlos Augusto, decisivo nella rimonta del Dall'Ara e in generale in un momento di grande forma. Il brasiliano potrebbe far rifiatare Dimarco ma anche prendere il posto di Bastoni in difesa. Sulla corsia di destra riecco Diouf al posto di Luis Henrique.

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