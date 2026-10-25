Viery-Thuram, contatto in area: Mariani indica il dischetto, poi ci ripensa | Rabbia Inter

Caso da moviola al 68' di Inter-Fiorentina.
Marcus Thuram entra in area, sterza e trova la gamba destra di Viery che si allarga e lo stende. L'arbitro Mariani per un attimo indica il dischetto per poi ripensarci subito e, con ampi gesti, indicare che non è fallo. Anche dalla sala VAR convalidano la scelta di Mariani: niente calcio di rigore e nessuna ammonizione per l'attaccante nerazzurro.
Per Luca Marelli: "È rigore netto per l'Inter, è un problema che prima o poi andrà affrontato. Viery è molto in ritardo, interviene su Thuram e fa fallo. Capisco la linea alta, l'asticella alta ma questo è un rigore molto evidente. Viery allarga proprio la gamba verso Thuram, è rigore e il Var deve intervenire".
Curiosamente qualche secondo dopo il difensore viole viene ammonito proprio per un fallo su Thuram, ma fuori area.
Secondo quanto raccolto da Dazn, particolarmente arrabbiata la panchina nerazzurra più per il cambio di decisione di Mariani che per il rigore non ricevuto.