Viery-Thuram, contatto in area: Mariani indica il dischetto, poi ci ripensa | Rabbia Inter

Per Luca Marelli: "È rigore netto per l'Inter, è un problema che prima o poi andrà affrontato. Viery è molto in ritardo, interviene su Thuram e fa fallo. Capisco la linea alta, l'asticella alta ma questo è un rigore molto evidente. Viery allarga proprio la gamba verso Thuram, è rigore e il Var deve intervenire".