Inter, Thuram: "Non ho un obiettivo numerico di gol, l'importante è vincere"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Parma per 3-1: "Ho cominciato a fare questo ruolo all'Inter (punta centrale, ndr), le cose vanno bene ma ho ancora tanto da imparare. Sto lavorando con i compagni e seguo gli insegnamenti di Lautaro e Arnautovic che mi aiutano a migliorare. Il Parma per me è una squadra speciale, come per la mia famiglia. Sono nato quando papà giocava nel Parma, e la città è speciale per me. Questa squadra ha un posto nel cuore di mio padre e per me giocare contro i gialloblù è un po' strano ma sono contento di aver segnato e di aver vinto questa partita. Sono contento, soprattutto del fatto che l'Inter vinca. Non ho un obiettivo numerico in fatto di reti, poi vedremo".