Inter, Sommer: "Meritavamo almeno un punto"

Il portiere dell'Inter, Yann Sommer ha commentato la sconfitta in casa della Juventus: "Peccato, perché abbiamo giocato meglio di loro nel primo tempo e dovevamo segnare. Abbiamo creato tante occasioni e li abbiamo messi sotto pressione, ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo tenere la testa alta, mancano ancora 13 partite e sono tante. Ora pensiamo alla prossima gara, che giocheremo in casa sabato. Dobbiamo ragionare passo dopo passo. In queste partite dobbiamo difendere meglio e dopo il primo tempo avremmo meritato almeno un punto".