Inter, Pavard: "Sono ancora deluso e arrabbiato"

"Sto bene, sono ancora un po' deluso e arrabbiato per la finale persa ma bisogna passare velocemente ad altro. Ora sono qui con la maglia della Francia e non ho tempo di pensarci troppo, anche se è ancora nella mia testa. Bisogna guardare avanti, il calcio di alto livello è così. La fortuna è che c'è subito una partita e questo permette di dimenticare un po'", dice Benjamin Pavard alla televisione della Federazione francese di calcio commentando ancora la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League.