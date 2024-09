Inter, Oaktree: "Stadio di proprietà fondamentale per competere coi top club europei"

© inter.it

Lo stadio di proprietà è un asset strategico "per un club che voglia competere con i top club europei": così, senza giri di parole, si è espresso oggi Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities del fondo statunitense Oaktree da giugno alla guida dell'Inter, nel corso dell'evento 'Giornata dello Sport Italiano nel Mondo' andato in scena a New York nello storico palazzo su Park Avenue sede del Consolato Italiano. Tra i protagonisti dell'incontro, oltre al dirigente del fondo statunitense proprietario del club nerazzurro, anche altri patron dei società di Serie A americani, compreso Gerry Cardinale, pleniponteziario del fondo RedBird alla guida del Milan.