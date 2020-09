Inter, Messi saluta Vidal e promette: "Sei un fenomeno, ci incontreremo di nuovo"

INTER

Un messaggio sentito, sincero, quasi commosso. Dopo due anni assieme al Barcellona, Leo Messi saluta Arturo Vidal nel giorno del passaggio del cileno all'Inter e lo fa con parole che, tra le altre cose, potrebbero anche riaccendere un vecchio, ma sempre smentito, tormentone di mercato: “Ti conoscevo solo perché ci eravamo affrontati da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno" ha scritto su instagram l'argentino. "Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio, Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ne sono sicuro”.

Immediata la risposta, sempre via instagram, di Vidal: "Grazie Leo, sei un extraterrestre! Un orgoglio aver giocato con il più grande della storia e grazie mille per la tua amicizia. Ci vediamo presto!".

Dopo Lionel Messi, anche Luis Suarez, altro protagonista di questa calda estate di calciomercato, ha voluto salutare Vidal: “Averti come rivale era insopportabile per il grande giocatore che sei, ma averti come compagno, amico e conoscerti come persona è stato ancora meglio. È stato un piacere aver giocato con un crack come te. Ti auguro tutto il meglio per questa tua nuova avventura”,