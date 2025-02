"Più che per me sono felice per la squadra. Era difficile ma abbiamo preso i tre punti che sono molto importanti". Parole del portiere Josep Martinez, che contro il Genoa sua ex squadra ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia dell'Inter. "Contro il Napoli è uno scontro diretto, ma vale tre punti e la stagione è lunga. Andremo lì per cercare di vincere, ma non finirà lì. Noi abbiamo la mentalità di vincere ed è quello che conta".