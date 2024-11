INTER, INFORTUNIO IN NAZIONALE PER CALHANOGLU: LE CONDIZIONI

Ansia in casa Inter per la situazione di Hakan Calhanoglu, invece. Il centrocampista è stato sostituito al 46' di Turchia-Galles e dopo la partita ha spiegato: "Sono passate solo due settimane dal mio precedente infortunio, mi ha fatto male la stessa zona e ha cominciato a pizzicare. Non volevo correre rischi e lunedì faremo una risonanza magnetica. Non sono del tutto pronto". Vincenzo Montella, ct turco, ha aggiunto: "Sempre difficile togliere Calhanoglu dal campo perché sposta gli equilibri, non stava bene ma ci auguriamo che recuperi per la prossima partita (martedì contro il Montenegro, ndr)".