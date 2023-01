Inter, chi recuperi? Lukaku e Brozovic ancora fuori con il Verona

© Getty Images

Al momento ci sono ancora i tre visti col Parma: Asllani, Mkhitaryan e Gagliardini. Il centrocampo dell'Inter, al netto del passaggio chiave rappresentato dall'allenamento di oggi, resta questo anche contro il Verona. Per forza di cose. O meglio, in nome della prudenza. Poi, appunto, c'è il lavoro odierno che potrà confermare o meno le discrete sensazioni relative a Calhanoglu e Barella, anche se la cautela è quanto mai d'obbligo visto il derby di Supercoppa in arrivo. Insomma, se anche tutto andasse per il meglio la panchina, in partenza almeno, sarebbe l'ipotesi più probabile. Per i due suddetti, s'intende. Perché per Brozovic un recupero per domani è quanto mai difficile - si spera per il Milan - così come per Lukaku, la cui assenza però non fa ormai quasi più notizia. Ma questa, lo ribadiamo, è un'istantanea che l'allenamento potrebbe rendere obsoleta. Tuttavia non è un azzardo ipotizzare scelte comunque conservative da parte di Simone Inzaghi che oggi non parlerà in conferenza stampa ma affiderà i suoi pensieri alla tv di casa. Provando a giocare d'anticipo, è immaginabile come il tecnico nerazzurro proverà a chiedere ai suoi una convinzione che in Coppa Italia contro il Parma si è solo intravista nel corso della ripresa quando anche i cambi hanno dato un volto nuovo ai nerazzurri. Se per forza di cose il centrocampo è possibile/presumibile resti lo stesso, sugli esterni Dimarco torna titolare a sinistra mentre a destra c'è da chiedersi se valga la pena riproporre lo svagato e svogliato Dumfries a discapito di Darmian o, perché no, di Bellanova che contro il Parma non ha certo sfigurato. In difesa Acerbi parte dal primo minuto con Skriniar e Bastoni, davanti invece la logica impone scelte forzate. L'esigenza di redistribuire equamente le fatiche suggerirebbe ancora l'impiego di Correa, ma l'evidenza dei fatti porta altrove e impone l’imprescindibilità della coppia formata da Dzeko e Lautaro. Poi, è vero, ci sono i corsi e i ricorsi storici e quella prima uscita proprio con l'Hellas che Correa battezzò con due gol nell'agosto del 2021 potrebbe avere un suo valore intrinseco. Sembrò allora l'epifania di un nuovo corso: poi però ben poche luci, molti infortuni, tante delusioni e chances fallite. Eppure Inzaghi continua a fidarsi del "suo" pupillo: sabato sera glielo ribadirà, più probabilmente a partita in corso.