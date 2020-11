Inter, allarme rientrato per Gagliardini: tampone negativo

INTER

Allarme rientrato per Roberto Gagliardini. Esattamente come era avvenuto prima della trasferta di Bergamo con l'Atalanta, anche alla vigilia del match dell'Italia contro la Polonia, il tampone a cui si era sottoposto il centrocampista dell'Inter aveva dato esito dubbio: ebbene, rientrato alla Pinetina, Gagliardini ha fatto un tampone rapido che ha dato esito negativo. Il giocatore sarà quindi disponibile per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro il Torino.

Intanto, in attesa degli altri nazionali, sono tornati ad Appiano Gentile anche Andrea Pinamonti, che ha rimediato una botta alla caviglia nel corso della sfida di ieri contro il Lussemburgo in Under 21, ed Aleksandar Kolarov. Il primo si sottoporrà tra oggi e domani ad accertamenti per chiarire l'entità del problema alla caviglia, il secondo invece proseguirà nel lavoro di recupero per superare i problemi che non gli hanno permesso di scendere in campo con la Serbia.