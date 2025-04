Iniziative al Museo del calcio per 40 anni tragedia Heysel

Il prossimo 29 maggio saranno 40 anni dalla tragedia dello stadio 'Heysel', dove morirono 39 persone che erano giunte a Bruxelles per assistere alla finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, e per commemorare le vittime il Museo del calcio di Coverciano ha previsto varie iniziative. Per tutto maggio, nella sala cinema all'interno del museo sarà proiettato un video prodotto dall'Associazione fra i familiari delle vittime dell'Heysel, mentre la mattina del 30 maggio, dalle 11 alle 13, nella sala conferenze è previsto un incontro dal titolo 'Heysel 40 anni dopo. Il valore della memoria'. Quel giorno saranno presenti nella sala 'Valitutti' il presidente della Fondazione Museo del calcio, Matteo Marani, il presidente dell'Associazione fra i familiari delle vittime dell'Heysel, Andrea Lorentini, e il presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti. Interverranno inoltre gli studenti del liceo sportivo 'Galileo Galilei' di Dolo con un lavoro su come le persone possono essere educate ad avere un comportamento corretto negli stadi. La stessa sala ospiterà una mostra fotografica con scatti realizzati da Salvatore Giglio, storico fotografo della Juve e testimone oculare della strage: saranno presenti sei pannelli ricoperti da immagini scattate da Giglio, mentre altre foto saranno proiettate costantemente e a rotazione.