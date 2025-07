Infinito Messi: ennesima doppietta e l'Inter Miami vola

Lionel Messi sta vivendo letteralmente uno dei migliori momenti della sua carriera. A 38 anni, l'argentino è padrone indiscusso della MLS americana e ha messo a segno nella notte l'ennesima doppietta che ha regalato all'Inter Miami la vittoria a New York per 5-1. Si tratta delle dodicesima rete nelle ultime sette partite, con sei doppiette messe a segno, per un totale di 18 gol in 18 partite dall'inizio del campionato. Numeri mostruosi che portano Miami al quinto posto nel gruppo Est, ma con ben tre partite in meno rispetto alle avversarie.