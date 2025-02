Infantino: "Roma nel nuovo stadio nel 2028? Sì, è spettacolare"

"L'Italia deve sempre fare meglio, deve essere leader nel mondo, ci sono dei progetti sia calcistici a livello di qualificazione per il Mondiale che di infrastrutture dove deve fare un po' meglio. Deve essere una priorità. Un Paese come l'Italia deve avere stadi al top. Deve essere un orgoglio di una città, in un posto di riferimento per tutti. Mi dicono che si stanno muovendo un po' di cose, che si muovano in fretta". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, a margine dell'assemblea elettiva della Figc. "Un nuovo stadio della Roma nel 2028? Sì, ho sentito che hanno detto che giocherà nel nuovo stadio che è spettacolare, a Pietralata", ha aggiunto.