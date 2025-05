"Indimenticabili Gialloblù Sante Begali 2025": premiato Roberto Tricella, storico capitano dello scudetto dell'Hellas Verona

Il giocatore premiato per il 2025 è Roberto Tricella che, dopo essere cresciuto calcisticamente nell'Inter con l'esordio da teenager in Serie A, dopo due stagioni si è trasferito in Serie B all'Hellas Verona dove è protagonista del miglior periodo della storia del club gialloblù con Osvaldo Bagnoli alla guida: l'apice è la vittoria dello scudetto 1984/85, da capitano. Dopo l'esperienza veronese Tricella passò alla Juventus dove prese il posto di Scirea per poi chiudere la carriera al Bologna. In Nazionale ha collezionato 11 presenze e la partecipazione al Mondiale 1986, senza mai scendere in campo.