Imbrattato murales dedicato a Mancini a Jesi dopo la vittoria dell'Europeo

Vandali in azione a Jesi dove è stato imbrattato il murales dedicato a Roberto Mancini. Realizzato per la vittoria dell'Europeo del 2021 in Inghilterra il murales è stata imbrattato con della vernice nera e disegni osceni. Non è la prima volta che il murales viene preso di mira: già nel 2022, fresco di realizzazione, era stato sporcato con scritte in riferimento alla mancata qualificazione ai Mondiali. Ripulito, era stato di nuovo imbrattato a distanza di una manciata di giorni.