Calcio

Il Torino perde Anjorin per fascite plantare

28 Set 2025 - 12:57

Il Torino perde Faustino Anjorin, il centrocampista è costretto allo stop. "E' stato sottoposto in data odierna a risonanza magnetica ad entrambi i piedi - fa sapere il club di via Viotti attraverso una nota ufficiale - l'accertamento strumentale ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra". Il calciatore verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico, ma salterà la trasferta di Parma in programma domani e con ogni probabilità anche la sfida di sabato 4 ottobre a Roma contro la Lazio, con il rientro previsto dopo la pausa per le nazionali. Anjorin, prelevato in estate dall'Empoli, non è ancora riuscito a imporsi nel Toro di Baroni: ad oggi ha racimolato appena 37 minuti complessivi in quattro presenze tra campionato e Coppa Italia.

