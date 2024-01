Il titolo e il tesoretto: da Inzaghi a Zhang, l'Inter spinge per il tris in Supercoppa

INTER

Il trofeo in gioco in Arabia porterebbe nelle casse nerazzurre 8 milioni: per la squadra pattuito un premio sostanzioso

© ansa Mentre in Italia impazza il confronto dialettico (nazione sempre ricca di legulei ed esegeti) e dietro gli angoli della classifica di Serie A si rincorrono cacciatori, lepri, guardie e ladri (attenzione alle metafore però, perché basta un nulla per ribaltarne logica e significato, bastano banalmente tre punti, in attesa che l'avversario giochi, per invertire ruoli e divise) l'Inter arrivata ieri sera a Riad si prepara al primo match di Supercoppa contro la Lazio, in questo format nuovo per le nostre consolidate abitudini. Oggi pomeriggio primo allenamento al caldo nell'Arabia, magari non già più tanto Felix calcisticamente parlando ma sicuramente ancora milionaria.

Così, mentre Inzaghi è intenzionato a prendersi ancora i prossimi due giorni di lavoro per decidere chi partirà dal primo minuto venerdì sera contro i biancocelesti, il club e il presidente Zhang dalla Cina spingono anche sull'acceleratore del ricco montepremi in palio, tanto per accrescere il valore di un titolo sportivo che l'Inter vuole prendersi per il terzo anno consecutivo.

Fronte campo, si diceva, è ancora prematuro per avere certezze. Qualche rotazione è nell'ordine delle cose, per dosare fatica e responsabilità, ma al netto del lavoro odierno e di quello di domani, c'è da aspettarsi che al fischio di inizio di venerdì sera gli interpreti nerazzurri saranno più o meno quelli che fanno capo alla voce "titolarissimi". Per cui, al momento, spendiamo più che altro il dubbio a destra tra Darmian e Dumfries. Il resto non dovrebbe riservare sorprese, compreso il ritorno in difesa di Acerbi dopo il riposo di Monza.

Ma, si diceva, c'è pure il fronte "monetario" a far leva sul gruppo. In gioco ci sono 8 milioni di euro, a tanto ammonta il premio destinato alla squadra che vincerà la Supercoppa a Riad. Ebbene, il presidente Steven Zhang ha deciso nell'eventualità di destinarne poco più di un quinto alla squadra: circa 1,5 milioni. Un riconoscimento per quello che sarebbe il primo obiettivo stagionale centrato, con buona pace per le lepri, i cacciatori, le guardie e i ladri forzatamente costrette alla momentanea attesa.