Il piano Perez e le 15 ribelli della SuperLega: la Fifa avvisa anche Juve, Inter e Milan

LO SCONTRO

Appena svelato il piano di Florentino Perez (merito del The Times), ecco che l'avviso perentorio di Gianni Infantino: la Fifa, lo abbiamo letto nel comunicato emesso ieri, si è schierata al fianco delle sei confederazioni continentali e si è detta fermamente contraria al progetto di SuperLega. I club e i giocatori che dovessero mai parteciparvi sarebbero esclusi da ogni competizione ufficiale, dalle Coppe ai Mondiali. Un "avviso" indirizzato innanzitutto al presidente del Real Madrid ma in second'ordine a tutti gli altri club che farebbero parte del suo progetto. Tra questi anche tre squadre italiane: Juve, Inter e Milan.

Come riporta oggi La Repubblica, il progetto di Florentino Perez ha come modello l’Eurolega di basket: 5 squadre qualificate sul campo e 15 fondatrici iscritte di diritto, con un incasso garantito di 350 milioni per ogni società prescelta. Ma quali sono queste 15 "elette"? Ebbene si tratta di sei inglesi (United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea e Tottenham), tre spagnole (Real, Barcellona e Atletico Madrid), tre italiane (Milan, Juventus e Inter), due tedesche (Bayern e Dortmund), una francese (Psg). Le partite sarebbero infrasettimanali, con due gruppi da 10, le prime 4 squadre ai playoff, e le prime 5 al Mondiale per club Fifa (per i 2 posti residui spareggi tra seste e settime).

"Le indiscrezioni - scrive La Repubblica - davano per certo l’avallo di Zurigo (FIfa)". La realtà si è rivelata tuttavia molto diversa: ma lo scontro sembra essere solo alle prime battute.