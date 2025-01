Il Monza a Bologna con otto indisponibili

La vittoria contro la Fiorentina ha riacceso la speranza della salvezza per il Monza. Se sia stata questa la scintilla che mister Salvatore Bocchetti cercava per cominciare il campionato dei biancorossi, lo si capirà già dalla trasferta di Bologna, nell'anticipo della 21esima giornata. Una gara da affrontare con lo spirito visto contro la Fiorentina, ma in piena emergenza infortuni: l'unico che punta al recupero è Geōrgios Kyriakopoulos, mentre saranno ancora assenti Dany Mota, Pablo Mari, Luca Caldirola, Samuele Birindelli, Matteo Pessina e Roberto Gagliardini, ai quali si aggiunge la squalifica di Pedro Pereira. Problemi di formazione per Bocchetti, che in attacco potrebbe affidarsi nuovamente a Daniel Maldini reduce dall'ottima prova contro i toscani.