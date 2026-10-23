Il Milan sta con Maignan: "Condanniamo ogni forma di razzismo. Solidarietà a Mike"

Il portiere rossonero bersagliato da insulti sui social dopo l'espulsione col Bournemouth: il club si schiera a difesa del suo capitano

23 Ott 2026 - 18:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

"A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media. Il Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo". È quanto si legge in un comunicato della società rossonera. L'estremo difensore francese è stato preso di mira dopo l'espulsione che ha condannato il Milan al ko per 3-0 sul campo del Bournemouth. Maignan ha ricevuto un rosso diretto per aver messo le mani in faccia a un avversario. Un gesto poi spiegato nelle sue storie Instagram come "tentativo di prendere spazio" .

Leggi anche

Maignan, rosso con record: dalle parole ai compagni ai dubbi sul penalty | Amorim: "L'hanno spinto"

Il comunicato del Milan poi "tira le orecchie" a qualche tifoso che si è lascaito prendere un po' troppo dalla rabbia dopo il ko in Inghiltarra: "Il club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza.Questi sono i valori del Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come milanisti e come movimento calcistico italiano. L'unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe", chiude il comunicato.  

videovideo

Maignan, mani in faccia all'avversario su corner: rosso diretto contro il Bournemouth

1 di 29
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

milan
maignan
razzismo
insulti razzisti
comunicato
bournemouth
europa league

Ultimi video

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

01:06
Top 3 virali: il tuffo dall'iceberg

Top 3 virali: il tuffo dall'iceberg

02:12
Yamal "italiano" tra clasico e pallone d'oro

Yamal "italiano" tra clasico e pallone d'oro

02:32
Morte di Maradona, la svolta: la figlia piange

Morte di Maradona, la svolta: la figlia piange

01:47
Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

01:00
Allegri stila il manifesto del "risultatista"

Allegri stila il manifesto del "risultatista"

02:14
I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

01:49
Maignan non ci sta: "Gesto non intenzionale"

Maignan non ci sta: "Gesto non intenzionale"

00:47
CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

01:13
DICH GATTUSO PREPARMA 23/10 DICH

Gattuso: "Contro il Parma come a Torino"

01:26
United sotto shock, nel futuro c'è Conte

United sotto shock, nel futuro c'è Conte

01:53
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

01:38
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

02:18
Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

01:17
Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:47
Malagò: "Tessera Figc? Sarebbe stato assurdo ora non prenderla"
19:31
Milan, per Amorim oltre al danno la beffa: i tifosi del Bournemouth gli dedicano un coro
18:22
Il Milan sta con Maignan: "Condanniamo ogni forma di razzismo. Solidarietà a Mike"
Vincent Kompany
17:51
Paura in casa Bayern Monaco: malore per Kompany, portato in ospedale in elisoccorso
Elia Caprile
17:37
L'Albania rilascia il passaporto a Caprile ma la convocazione è in dubbio