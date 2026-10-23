Il Milan sta con Maignan: "Condanniamo ogni forma di razzismo. Solidarietà a Mike"

Il comunicato del Milan poi "tira le orecchie" a qualche tifoso che si è lascaito prendere un po' troppo dalla rabbia dopo il ko in Inghiltarra: "Il club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza.Questi sono i valori del Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come milanisti e come movimento calcistico italiano. L'unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe", chiude il comunicato.