Il Milan sta con Maignan: "Condanniamo ogni forma di razzismo. Solidarietà a Mike"

Maignan, mani in faccia all'avversario su corner: rosso diretto contro il Bournemouth
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"A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media. Il Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo". È quanto si legge in un comunicato della società rossonera. L'estremo difensore francese è stato preso di mira dopo l'espulsione che ha condannato il Milan al ko per 3-0 sul campo del Bournemouth. Maignan ha ricevuto un rosso diretto per aver messo le mani in faccia a un avversario. Un gesto poi spiegato nelle sue storie Instagram come "tentativo di prendere spazio" .
Il comunicato del Milan poi "tira le orecchie" a qualche tifoso che si è lascaito prendere un po' troppo dalla rabbia dopo il ko in Inghiltarra: "Il club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza.Questi sono i valori del Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come milanisti e come movimento calcistico italiano. L'unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe", chiude il comunicato.
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