Il Chelsea conferma: controlli in corso dalla Uefa per il Fair Play Finanziario

La UEFA sta effettuando dei controlli sui conti del Chelsea. Lo conferma lo stesso club inglese, che come riporta la BBc ha comunicato di essere in contatto con il massimo organo continentale del calcio per delle verifiche su una potenziale violazione delle regole del Fair Play Finanziario. Nei giorni scorsi i media inglesi hanno spiegato che le punizioni potrebbero assumere la forma di accordi o multe, ma è ancora difficile capire se potrebbero comportare gravi sanzioni sportive come l'esclusione dalle coppe, ad oggi improbabili.