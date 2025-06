I tifosi dell'Inter chiedono la contestazione, la curva: "Sappiamo cosa dobbiamo fare"

I tifosi dell'Inter in subbuglio. Dopo il pesante ko di Monaco e l'addio di Inzaghi molti supporter nerazzurri sono rimasti delusi dalla scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu, tanto da invocare una contestazione della curva. Una richiesta a cui uno degli storici leader della Nord ha risposto così "Stanno scrivendo tutti, andate sotto la sede, andate qua, andate là, la società non ci merita. Ma come? Fino a 20 giorni fa la società era la numero uno, non dovevamo contestare, non dovevamo fare niente, ma quando siamo rimasti noi fuori da Monaco, non mi ricordo che c'era tutto questo interesse contro la società. Noi amiamo l'Inter, sappiamo cosa dobbiamo fare. E mandateci a contestare tutti quelli che erano seduti con le patatine in finale, mandateci loro. Quelli che erano seduti come a teatro in finale"