I tifosi del Tottenham lodano Tonali: i numeri dell'ex Milan nella sfida con lo United

Dopo un inizio di stagione complicato, Sandro Tonali sta cominciando a carburare al Tottenham. L'italiano è stato individuato come uno dei migliori in campo in occasione della sfida pareggiata sabato dagli Spurs contro il Manchester United. E i numeri parlano per l'ex centrocampista di Newcastle e Tottenham. Contro i Red Devils il 16 ha fornito l'assist per il Solanke e non solo. Ha creato una big chance, ha vinto 3 dei 5 duelli a terra, ha recuperato sei palloni e ha vinto tutti i tackle.