I King battono i Bomber, ma il vero re è Marchisio

Serata di amarcord e di calcio a Roma per la sfida "Bomber vs King" per dire no alla violenza contro le donne. Tanti i campioni in campo guidati da Totti e Vieri in due partite da 35 minuti otto contro otto, con un regolamento particolare. I King hanno vinto entrambi i tempi prima con un 2-1 firmato Toni-Marchisio che ha reso inutile la rete di Matri, mentre nel secondo la sfida è terminata 6-3 con la rete della distanza (da tre punti) dell'ex juventino decisiva.