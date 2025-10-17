Guardiola: "City su strada giusta, Haaland straordinario"

Pep Guardiola ritiene che il Manchester City stia procedendo nella giusta direzione in questa stagione, ma ritiene che "abbia ancora del lavoro da fare" per tornare a vincere, dopo una stagione in cui non è riuscito a vincere nemmeno un trofeo. "Siamo molto migliori rispetto all'anno scorso e stiamo crescendo partita dopo partita, ma ci sono tante cose da affinare e il lavoro è tutt'altro che finito", ha detto alla vigilia della partita contro l'Everton, per l'ottava giornata di Premier League. dove i Citizen sono attualmente quinti a -3 dall'Arsenal capolista. La squadra ha goduto delle prestazioni di Erling Haaland, che ha segnato nove gol in Premier e tre in Champions League, per non parlare degli otto con la Norvegia, e Guardiola gli ha reso omaggio. "Si sente davvero bene, il suo livello di prestazione, e non solo per i gol, è straordinario - ha detto Guardiola dell'attaccante -. E' sicuro che calerà, che è impossibile rimanere a questo livello, ma io ci sarò, noi saremo lì al suo fianco". Per quanto riguarda il suo futuro, Pep Guardiola, sotto contratto fino al 2027 a Manchester, ha detto di non volersi prendere una pausa, al momento. "Nel 2035, inizierò a pensarci", ha scherzato.