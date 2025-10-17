Logo SportMediaset

Calcio

Guardiola: "City su strada giusta, Haaland straordinario"

17 Ott 2025 - 20:00

Pep Guardiola ritiene che il Manchester City stia procedendo nella giusta direzione in questa stagione, ma ritiene che "abbia ancora del lavoro da fare" per tornare a vincere, dopo una stagione in cui non è riuscito a vincere nemmeno un trofeo. "Siamo molto migliori rispetto all'anno scorso e stiamo crescendo partita dopo partita, ma ci sono tante cose da affinare e il lavoro è tutt'altro che finito", ha detto alla vigilia della partita contro l'Everton, per l'ottava giornata di Premier League. dove i Citizen sono attualmente quinti a -3 dall'Arsenal capolista. La squadra ha goduto delle prestazioni di Erling Haaland, che ha segnato nove gol in Premier e tre in Champions League, per non parlare degli otto con la Norvegia, e Guardiola gli ha reso omaggio. "Si sente davvero bene, il suo livello di prestazione, e non solo per i gol, è straordinario - ha detto Guardiola dell'attaccante -. E' sicuro che calerà, che è impossibile rimanere a questo livello, ma io ci sarò, noi saremo lì al suo fianco". Per quanto riguarda il suo futuro, Pep Guardiola, sotto contratto fino al 2027 a Manchester, ha detto di non volersi prendere una pausa, al momento. "Nel 2035, inizierò a pensarci", ha scherzato.

01:39
Domani Torino-Napoli

01:57
DICH GILARDINO PRE VERONA DICH

Gilardino: "Col Verona squadra insidiosa. Noi siamo pronti"

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

01:15
DICH GASPERINI 2 PRE INTER DICH

Gasperini: "Contro l'Inter voglio una partita di livello"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

21:45
Verso Euro U17 donne, 20 convocate per round 1 in Croazia
20:40
Deulofeu: "Se c'è qualcuno che può tornare quello sono io"
20:13
Ranking Fifa, l'Italia guadagna una posizione
20:00
Guardiola: "City su strada giusta, Haaland straordinario"
19:45
Gilardino: "Pisa attento, Verona squadra insidiosa"