Gol e curiosità, un altro record per la Serie A

Dopo aver stabilito il più basso numero di reti segnate in una giornata (11 gol nel 7° turno di due settimane fa) la Serie A batte un altro record: per la prima volta nell'era dei tre punti c'è stato almeno uno 0-0 in ognuna delle prime 9 giornate di campionato. L'ultimo quello di ieri tra Bologna e Torino. Non solo, perché se il Pisa questa sera non dovesse avere la meglio sulla Lazio, sarebbe anche la prima volta che, dopo 9 giornate, 4 squadre siano ancora a secco di vittorie (Genoa, Fiorentina, Verona e almeno fino a stasera il Pisa).