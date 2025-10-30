Logo SportMediaset

Calcio

Gol e curiosità, un altro record per la Serie A

30 Ott 2025 - 13:30

Dopo aver stabilito il più basso numero di reti segnate in una giornata (11 gol nel 7° turno di due settimane fa) la Serie A batte un altro record: per la prima volta nell'era dei tre punti c'è stato almeno uno 0-0 in ognuna delle prime 9 giornate di campionato. L'ultimo quello di ieri tra Bologna e Torino. Non solo, perché se il Pisa questa sera non dovesse avere la meglio sulla Lazio, sarebbe anche la prima volta che, dopo 9 giornate, 4 squadre siano ancora a secco di vittorie (Genoa, Fiorentina, Verona e almeno fino a stasera il Pisa). 

