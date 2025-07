Girelli, lacrime al Quirinale: "Meritiamo rispetto e visibilità"

"Meritiamo rispetto e visibilità': il calcio femminile, in Italia, ha fatto tanta strada ma ha ancora fame": non è riuscita a trattenere le lacrime, Cristiana Girelli, capocannoniere dell'Italia donne, nel suo intervento al Quirinale dove le azzurre di ritorno dall'Europeo sono ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Vogliamo sognare in grande - ha detto l'attaccante - Perché sappiamo che sulle nostre spalle non abbiamo solo la maglia azzurra, ma il sogno di tante bambine che vogliono arrivare li' dove siamo noi: ogni bambina con un pallone in mano ha diritto a sognare". Girelli, rievocando la semifinale persa con l'Inghilterra, ha ricordato: "Siamo arrivate a 1' dalla finale, ma non è quel minuto che ci qualifica: è il cammino. Questa non è una squadra, ma un collettivo che sa cadere senza spezzarsi".